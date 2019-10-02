«Тампа» возглавила рейтинг перед стартом сезона НХЛ
2 октября стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Перед началом сезона пресс-служба НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг клубов лиги, составленный на основе опроса ведущих североамериканских журналистов.
На первом месте расположился «Тампа-Бэй Лайтнинг», второе место занял действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», топ-3 замкнул «Торонто Мэйпл Лифс». Дополнили пятёрку лучших «Бостон Брюинз» и «Вегас Голден Найтс».
В первом матче сезона «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе». Регулярный сезон-2019/20 завершится 4 апреля.
Новый сезон НХЛ: за каким клубом вы будете следить с особым интересом?
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