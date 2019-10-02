У защитника ЦСКА Киселевича 40 минут при игре в меньшинстве и 0 пропущенных шайб

Защитники ЦСКА Богдан Киселевич и Мэт Робинсон в нынешнем сезоне КХЛ пока не пропустили ни одного гола, когда их команда находилась в численном меньшинстве.

По данным InStat, суммарное время Робинсона при игре в меньшинстве – 34 минуты и 25 секунд, Киселевича 40 минут и 15 секунд. Всего ЦСКА пропустил лишь два гола при игре в меньшинстве (процент нереализованных численных преимуществ соперника – 96,2), это лучший показатель в лиге.

В межсезонье Богдан вернулся в Россию после сезона, проведённого в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем чемпионате Киселевич сыграл 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+6». В среднем за матч российский защитник проводит на льду 18 минут 55 секунд.