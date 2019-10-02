Читатели «Чемпионата»: Величкин — главный виновник провального старта «Магнитки»
«Металлург» крайне неудачно стартовал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В 12 матчах сезона уральская команда набрала всего шесть очков, вследствие чего занимает последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.
30 сентября «Металлург» уступил в Балашихе «Авангарду» со счётом 2:3. В начале сезона руководство «Магнитки» уволило главного тренера Йозефа Яндача и пригласило на его место Илью Воробьёва.
«Чемпионат» провёл опрос «Кто виноват в провальном старте «Металлурга»?». В голосовании приняли участие 2126 человек. 67% респондентов проголосовали за вице-президента магнитогорского клуба Геннадия Величкина. Следом расположился Яндач (16%), тройку замкнул Воробьёв (11%).
У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил почему
Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.
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