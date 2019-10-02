Певица Гагарина в именном свитере пригласила болельщиков поддержать «Хумо»
Известная российская певица, композитор и актриса Полина Гагарина в именном свитере пригласила болельщиков поддержать клуб «Хумо».
«Привет, дорогой Ташкент. Приглашаю всех 3, 5, 7 и 9 октября на хоккей в арену „Хумо“. Будет играть ваша любимая команда», — сказала Гагарина в обращении к болельщикам узбекского клуба.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хумо».
В основе концепции клуба из Узбекистана – образ мифической птицы Хумо, которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.
В этом сезоне «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда Евгения Попихина занимает 13-е место в конференции, одержав три победы в семи матчах регулярного чемпионата.
Генменеджер «Хумо»: через год, максимум два должны играть в КХЛ
- 2 октября 2019
-
11:45
-
11:24
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
08:03
-
00:00
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:59
Партнерский контент