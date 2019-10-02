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Певица Гагарина в именном свитере пригласила болельщиков поддержать «Хумо»

Певица Гагарина в именном свитере пригласила болельщиков поддержать «Хумо»
Хоккей / ВХЛ 0

Известная российская певица, композитор и актриса Полина Гагарина в именном свитере пригласила болельщиков поддержать клуб «Хумо».

«Привет, дорогой Ташкент. Приглашаю всех 3, 5, 7 и 9 октября на хоккей в арену „Хумо“. Будет играть ваша любимая команда», — сказала Гагарина в обращении к болельщикам узбекского клуба.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хумо».

В основе концепции клуба из Узбекистана – образ мифической птицы Хумо, которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.

В этом сезоне «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда Евгения Попихина занимает 13-е место в конференции, одержав три победы в семи матчах регулярного чемпионата.

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