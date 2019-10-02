«Адмирал» — «Сибирь»: стали известны составы команд на повторный матч

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало — в 12:30 мск.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист – Лалонд, Сидляров – Юнг – Бакош;
Мищенко – Ибатуллин, Лисин – Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский – Козловский, Ломако – Петров – Коннов.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин— Комаров — Торченюк;
Морозов, Ефремов, Первушин — Романцев— Яковлев.
30 сентября команда Сергея Светлова забросила две шайбы в конце третьего периода, отыгравшись со счёта 0:2. В серии буллитов «Адмирал» дожал «Сибирь».
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