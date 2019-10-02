Евсеенков – о матче с ЦСКА: выходим сражаться и побеждать, о 0:5 давно забыли

Защитник «Витязя» Александр Евсеенков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
«Сам матч – противостояние двух клубов, это, безусловно, событие и для нас, и для наших болельщиков. Но если вы о моём дне рождения, хотя он и накануне важной битвы, то он никак не будет связан с игрой, хотя я и выпускник школы ЦСКА.
Очень приятно, что мы лидируем. Перед нами постоянно стоит задача побеждать, и не имеет значения, кто наш следующий соперник. Да, ЦСКА – очень серьёзный оппонент. Мы смотрим не в таблицу, а в первую очередь анализируем свою игру.
Подробно разбираем моменты, которые необходимо улучшать, и под руководством тренерского штаба совершенствуем их на тренировках.
Забыли ли в ЦСКА про 0:5 на Кубке мэра? Думаю, да, ведь кому нужны результаты предсезонного турнира? Регулярный чемпионат КХЛ – совсем другое дело. Как и матчи «гладкого» турнира отличаются от плей-офф. Кардинально! Мы выходим сражаться и побеждать и о 5:0 тоже давно забыли», — цитирует Евсеенкова пресс-служба клуба.
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