«Адмирал» — «Сибирь»: Вихарев эффектно переиграл голкипера гостей Красикова

«Адмирал» принимает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт равный — 1:1.
На старте второго периода хозяевам удалось отыграться усилиями Дениса Вихарева. Нападающий приморского клуба получил шайбу на пятаке и эффектно переиграл Алексея Красикова.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды проводят матч в следующих составах:
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист – Лалонд, Сидляров – Юнг – Бакош;
Мищенко – Ибатуллин, Лисин – Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский – Козловский, Ломако – Петров – Коннов.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин — Комаров — Торченюк;
Морозов, Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.
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