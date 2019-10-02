«Адмирал» — «Сибирь»: Вихарев эффектно переиграл голкипера гостей Красикова

«Адмирал» принимает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

На старте второго периода хозяевам удалось отыграться усилиями Дениса Вихарева. Нападающий приморского клуба получил шайбу на пятаке и эффектно переиграл Алексея Красикова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят матч в следующих составах:



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист – Лалонд, Сидляров – Юнг – Бакош;

Мищенко – Ибатуллин, Лисин – Вихарев – Бутузов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Островский – Козловский, Ломако – Петров – Коннов.



«Сибирь»:

Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Чесалин — Комаров — Торченюк;

Морозов, Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.