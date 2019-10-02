Тренер «Ак Барса» рассказал о настрое команды на матч со СКА

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем со СКА рассказал, в каком настроении команда подходит к встрече. Матч состоится сегодня, 2 октября, начало — в 19:00 мск.
«Команда подходит к матчу с приподнятым настроением, сегодня большая игра, матч топ-клубов. В составах обеих команд собраны сильные мастеровитые игроки. Надеемся, что этот матч вызовет большой зрительский интерес, мы постараемся оправдать ожидания наших болельщиков.
Мы в каждом матче включали в состав свежих игроков. В общем-то, мы об этом не думаем – думаю, в плане физической готовности всё у нас нормально. Мы готовы к этому матчу. Кто сыграет в воротах? У нас есть план, и вратари играют согласно плану. У нас есть небольшие изменения в составе и в защите, и в нападении», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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