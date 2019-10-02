КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.
10. Брэндон Ип
9. Тройка Йори Лехтеря
8. Рушан Рафиков
7. Джесси Блэкер
6. Наиль Якупов
5. Владимир Ткачёв
4. Братья Вячеслав и Владислав Ушенины
3. Антон Слепышев и Алексей Марченко
2. Мэтт Фрэттин и Вячеслав Основин
1. Павел Дорофеев
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Дорофеев провёл 10 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «+3». В сезоне-2018/19 на счету игрока 2 (1+1) очка в 23 матчах регулярки.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
- 2 октября 2019
-
14:11
-
13:45
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:49
-
12:32
-
11:45
-
11:24
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
08:03
-
00:00
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30