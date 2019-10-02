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КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели

КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.

10. Брэндон Ип
9. Тройка Йори Лехтеря
8. Рушан Рафиков
7. Джесси Блэкер
6. Наиль Якупов
5. Владимир Ткачёв
4. Братья Вячеслав и Владислав Ушенины
3. Антон Слепышев и Алексей Марченко
2. Мэтт Фрэттин и Вячеслав Основин
1. Павел Дорофеев

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Дорофеев провёл 10 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «+3». В сезоне-2018/19 на счету игрока 2 (1+1) очка в 23 матчах регулярки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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