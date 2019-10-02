КХЛ представила топ-10 сейвов минувшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 сейвов минувшей игровой недели.

10. Якуб Коварж

9. Владислав Подъяпольский

8. Джереми Смит

7. Эдвард Паскуаль

6. Тимур Билялов

5. Марек Лангхамер

4. Алексей Мельничук

3. Джереми Смит

2. Станислав Галимов

1. Евгений Аликуин

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Ранее КХЛ также опубликовала топ-10 заброшенных шайб.