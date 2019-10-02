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Андригетто: в «Авангарде» открыл для себя много нового

Андригетто: в «Авангарде» открыл для себя много нового
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился впечатлениями от выступления в омском клубе. В минувшем сезоне форвард играл в «Колорадо Эвеланш».

«Всё хорошо, я открыл для себя много нового. Чем больше ты играешь, тем лучше узнаешь систему и товарищей по команде, с которыми по ходу сезона образуется химия. Двигаюсь вперёд вместе со всеми.

За счёт чего мы добавили в большинстве? Броски, все дело в них. Мы бросаем с разных позиций и создаем трафик у ворот соперника. Ничего не выдумываем, играем очень просто», – сказал Андригетто в эфире клубного телевидения.

Сегодня, 2 октября, омский клуб на выезде сыграет с рижским «Динамо». В последних шести матчах «Авангард» одержал три победы и потерпел три поражения.

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