Джонстон: Наместникова могут обменять, если Кравцов и Какко сыграют удачно

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Майк Джонстон включил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова в число тех хоккеистов, чей обмен по ходу сезона-2019/20 наиболее вероятен.
«26-летний россиянин будет ожидать решения, потому что этот год у него последний по действующему контракту. Наместников был достаточно скучен, набрав 31 очко в прошлом сезоне, а его оклад в $ 4 млн может оказаться слишком большим для первой шестёрки форвардов, если его будут «подпирать» Виталий Кравцов, Каапо Какко или даже Лиас Андерсон», — отметил Джонстон.
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября. «Синерубашечники» проведут матч открытия сезона на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» 4 октября. Команда Дэвида Куинна сыграет с «Виннипег Джетс».
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