Заварухин: «Сибири» нужно побыстрее делать передачи и угрожать воротам
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (2:1).
«Две тяжёлые игры на выезде, похожие на плей-офф. Ребята старались, ловили шайбу на себя. Здорово сыграли в обороне и забили нужные голы, которые принесли результат. Немного не хватало свежести в формате «5 на 4». Довольно активно в меньшинстве сыграл «Адмирал». Хорошая команда, прессинговала, не давала нам поднять голову. Над этим надо работать, побыстрее делать передачи и угрожать воротам. Без бросков не забить голов», — приводит слова Заварухина официальный сайт команды из Владивостока.
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