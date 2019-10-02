Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: «Сибири» нужно побыстрее делать передачи и угрожать воротам

Заварухин: «Сибири» нужно побыстрее делать передачи и угрожать воротам
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (2:1).

«Две тяжёлые игры на выезде, похожие на плей-офф. Ребята старались, ловили шайбу на себя. Здорово сыграли в обороне и забили нужные голы, которые принесли результат. Немного не хватало свежести в формате «5 на 4». Довольно активно в меньшинстве сыграл «Адмирал». Хорошая команда, прессинговала, не давала нам поднять голову. Над этим надо работать, побыстрее делать передачи и угрожать воротам. Без бросков не забить голов», — приводит слова Заварухина официальный сайт команды из Владивостока.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019