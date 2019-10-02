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Вице-президент КХЛ: финансовую честность обеспечат пол и потолок зарплат

Вице-президент КХЛ: финансовую честность обеспечат пол и потолок зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Краснов, выступая на дискуссионном форуме в рамках альянса европейских хоккейных клубов прокомментировал финансовые инструменты КХЛ. Функционер рассказал о целях лиги и способах их достижения.

«У нас есть три цели, связанные с финансами. Финансовая стабильность клубов, качество хоккеистов и финансовая честная игра, что будет достигнуто через верхний и нижний пределы — пол и потолок зарплат», — сказал Краснов в своём выступлении.

Было отмечено, что в КХЛ в настоящий момент имеет гибкий потолок зарплат размером в 15 млн евро, и в ближайшие годы размер пола и потолка, вероятно, будут увеличиваться.

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