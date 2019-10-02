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Вихарев: забивать один гол — не дело. Реализация «Адмирала» хромает

Вихарев: забивать один гол — не дело. Реализация «Адмирала» хромает
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев подвёл итоги проигранного матча с «Сибирью» (1:2).

«Хорошие, боевые, тяжёлые игры получились. Действительно, по накалу похожи на плей-офф, жаль, что сегодня проиграли. Не сказал бы, что аукнулось за прошлую встречу. Да, позавчера мы выиграли концовку, сегодня пропустили неудачный гол. По накалу были игры до первой заброшенной шайбы.

Перестановки в звеньях не влияют, у нас одна тактика, одна система, выходим, выполняем тренерскую установку. Рад, что удаётся забивать в различных сочетаниях, но нужно больше.

Сегодня во втором периоде «Сибирь» нас немного задавила, переиграла, но мы выстояли, надо было в третьем реализовывать свои моменты. Реализация хромает, мало забиваем, мало голов, тяжело выиграть с одной шайбой.

Меньшинство? Тьфу-тьфу, работает хорошо, но всё равно, когда забиваешь один гол — это не дело. Необходимо забивать больше.

Впереди Китай и «Нефтехимик», думаю, будут такие же сложные боевые игры, будем играть на победу», — цитирует Вихарева официальный сайт «Адмирала».

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