«Ак Барс» — СКА: в воротах гостей сыграет Мельничук

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Барабанов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Педан, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Хенкель — Юдин, Глухов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин, Воронков.
- 2 октября 2019
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