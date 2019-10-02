«Ак Барс» — СКА: в воротах гостей сыграет Мельничук

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Барабанов — Кемппайнен — Дергачёв;

Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Педан, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Хенкель — Юдин, Глухов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин, Воронков.