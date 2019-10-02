«Нефтехимик» — «Йокерит»: опубликованы составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Пайгин, Черников — Куликов — Хайруллин;

Шарипзянов — Сергеев, Авцин — Хафизов — Казионов;

Атюшов, Фазлеев, Грошев — Шарифьянов — Шиксатдаров.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Меэняланен,

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;

Рясанен, Мюттюнен — Пильстрём — Анттила.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»