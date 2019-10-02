«Нефтехимик» — «Йокерит»: опубликованы составы команд
Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Пайгин, Черников — Куликов — Хайруллин;
Шарипзянов — Сергеев, Авцин — Хафизов — Казионов;
Атюшов, Фазлеев, Грошев — Шарифьянов — Шиксатдаров.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Меэняланен,
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Рясанен, Мюттюнен — Пильстрём — Анттила.
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