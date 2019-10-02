Евгений Кузнецов сделал «птичку», празднуя победу бейсбольной команды

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов посетил бейсбольный матч. Победу бейсбольного «Вашингтона» хоккеист отметил фирменным празднованием гола — «птичкой».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» RMNB.
Напомним, Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.
- 2 октября 2019
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:31
-
17:16
-
17:11
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:00
-
15:41
-
15:35
-
15:31
-
15:07
-
15:00
-
14:41
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:49
-
12:32
-
11:45
-
11:24
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:25