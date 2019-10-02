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Евгений Кузнецов сделал «птичку», празднуя победу бейсбольной команды

Евгений Кузнецов сделал «птичку», празднуя победу бейсбольной команды
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов посетил бейсбольный матч. Победу бейсбольного «Вашингтона» хоккеист отметил фирменным празднованием гола — «птичкой».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» RMNB.

Напомним, Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

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