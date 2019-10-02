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«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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«Динамо» Р — «Авангард»: Салак дебютирует в составе хозяев

«Динамо» Р — «Авангард»: Салак дебютирует в составе хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск. В составе рижского клуба дебютирует голкипер Александр Салак.

«Динамо» Рига:

Салак (Макаров);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;
Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Грачёв — Пьянов — Потапов.

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