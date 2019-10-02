«Динамо» Р — «Авангард»: Салак дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы рижского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск. В составе рижского клуба дебютирует голкипер Александр Салак.



«Динамо» Рига:



Салак (Макаров);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;

К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;

Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;

Грачёв — Пьянов — Потапов.