«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды. Согласно действующим правилам, игрока в драфте отказов в течение 24 часов может бесплатно забрать любой клуб НХЛ.
4 февраля 27-летний американский вратарь подписал со «столичной» командой новый трёхлетний контракт на сумму $ 1,1 млн за сезон.
В прошлом сезоне Копли принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 17 побед и проведя одну встречу на ноль. В среднем голкипер отражал 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,90.
Напомним, Копли — один из конкурентов российского голкипера «столичных» Ильи Самсонова. У Самсонова пока нет матчей за основную команду «Вашингтона».
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