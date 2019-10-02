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Neue Zurcher Zeitung: Ялонену можно верить, он справлялся с трудностями и раньше

Neue Zurcher Zeitung: Ялонену можно верить, он справлялся с трудностями и раньше
Хоккей / КХЛ 0

Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung поддержало наставника «Берна» Кари Ялонена, команда которого после прошлогоднего чемпионства неудачно начала чемпионат, проиграв в пяти матчах из восьми.

«Ясно, что «Берну» нужно быстрее выбираться из зыбучих песков, если команда не хочет себе устроить неприятную зиму. Более разочаровывающими, чем вратарские ошибки, являются показатели летних приобретений: форварды Инти Пестони и Винсент Праплан добились крайне незначительных успехов (3 очка в 8 матчах на двоих. — Прим. «Чемпионата»), защитник Мика Койвисто провалился (0 очков, «-5». — Прим. «Чемпионата»). Ситуация непростая, но Ялонену можно верить, когда он говорит, что уже справлялся в своей карьере с такими задачами», — отмечает обозреватель Николя Бергер.

Напомним, что, по информации РБК, Кари Ялонен является одним из кандидатов на пост главного тренера ярославского «Локомотива», который не так давно уволил Крейга Мактавиша.

Источник: Кари Ялонен может стать главным тренером «Локомотива»
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