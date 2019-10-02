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Клубы НХЛ выставили на драфт отказов троих хоккеистов

Клубы НХЛ выставили на драфт отказов троих хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На драфт отказов попали три хоккеиста. В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.

«Каролина Харрикейнз»: Макс Маккормик.

«Нью-Йорк Айлендерс»: Скотт Инсор.

«Вашингтон Кэпиталз»: Феникс Копли.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует завтра, 3 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».

Календарь матчей НХЛ сезона-2019/20

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух матчах в Стокгольме (Швеция) 8 и 9 ноября.

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