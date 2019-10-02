Вратарь СКА Мельничук лишился блина в эпизоде с голом «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов забросил шайбу во втором периоде матча с петербургским СКА. В эпизоде с голом Галимова голкипер СКА Алексей Мельничук лишился блина, на что позже пытался обратить внимание арбитра.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Барабанов — Кемппайнен — Дергачёв;

Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Педан, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Хенкель — Юдин, Глухов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин, Воронков.