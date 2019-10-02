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Вратарь СКА Мельничук лишился блина в эпизоде с голом «Ак Барса»

Вратарь СКА Мельничук лишился блина в эпизоде с голом «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов забросил шайбу во втором периоде матча с петербургским СКА. В эпизоде с голом Галимова голкипер СКА Алексей Мельничук лишился блина, на что позже пытался обратить внимание арбитра.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Барабанов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Педан, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Хенкель — Юдин, Глухов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин, Воронков.

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