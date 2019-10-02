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«Динамо» Р — «Авангард»: Чудинов получил травму после падения соперника на ногу

«Динамо» Р — «Авангард»: Чудинов получил травму после падения соперника на ногу
Хоккей / КХЛ 0

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Максим Чудинов получил травму во втором периоде встречи с рижским «Динамо». Игроку «ястребов» неудачно упал на ногу форвард «Динамо» Оскар Батня, после чего колено Чудинова едва не выгнулось в другую сторону.

«Динамо» Рига:

Салак (Макаров);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;
Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Грачёв — Пьянов — Потапов.

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