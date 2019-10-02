«Динамо» Р — «Авангард»: Чудинов получил травму после падения соперника на ногу

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Максим Чудинов получил травму во втором периоде встречи с рижским «Динамо». Игроку «ястребов» неудачно упал на ногу форвард «Динамо» Оскар Батня, после чего колено Чудинова едва не выгнулось в другую сторону.



«Динамо» Рига:



Салак (Макаров);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;

К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;

Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;

Грачёв — Пьянов — Потапов.



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