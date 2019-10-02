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Сидни Кросби может сыграть в первом матче сезона

Сидни Кросби может сыграть в первом матче сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Сидни Кросби может сыграть за «Питтсбург Пингвинз» в матче открытия сезона с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Я считаю оптимистичным тот факт, что Кросби был на льду. На мой взгляд, он выглядел великолепно», — рассказал главный тренер клуба Майк Салливан.

В контрольной игре с «Баффало» шайба после броска защитника «Сэйбрз» Марко Сканделлы попала в ногу 32-летнему центрфорварду «Питтсбурга». В «Пингвинз» не стали уточнять характер повреждения Кросби. 1 октября капитан команды провёл полноценную тренировку с командой. После неё Кросби заявил, что чувствует себя хорошо, но не стал обсуждать перспективы своего участия в первой игре регулярного чемпионата.

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