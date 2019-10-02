Войнов набирает очки шесть матчей подряд, заработав 11 баллов

В Риге местное «Динамо» потерпело поражение с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 0:7. Для латвийского коллектива поражение стало шестым подряд, у «ястребов» — четыре победы в пяти последних матчах.



Защитник Вячеслав Войнов отметился в матче тремя результативными передачами. Таким образом, хоккеист продлил результативную серию до шести встреч, в которых он набрал 11 (5+6) очков.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Вскоре подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Свена Андригетто. На старте второго периода «Авангард» забил дважды, авторами голов стали Сергей Шумаков и оформивший дубль Андригетто. На 37-й минуте Никита Щербак забросил пятую шайбу «Авангарда». В третьем периоде по голу забили Кирилл Семёнов и сделавший дубль Шумаков. Сухарь оформил голкипер гостей Игорь Бобков.

«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова