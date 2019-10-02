Квартальнов: нервная концовка, игроки «Ак Барса» выстояли

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выигранного матча со СКА (2:1).



«Быстрая, живая игра была, жёсткая в меру. Получился волнистый первый период – начали здорово, но потом чуть отошли. Второй период удался, перед третьим предупреждали, что соперник побежит вперёд, но удаления – где-то надо контролировать клюшку, эти моменты решить. Три удаления всё-таки, команда хорошая. К сожалению, получили гол, нервная концовка была. Но, опять же, выстояли, молодцы.



Почему мы так удачно проводим вторые периоды? Не знаю, мы очень здорово начали – были моменты, где-то могли забить, соперник держал. Честно, не могу сказать: стали выполнять задание. Опять же, у кого-то получается, у кого-то — нет. Где-то, может, полезли мы, может быть, соперник чуть дрогнул в каких-то моментах, так получается. Могло же быть всё наоборот», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» взял верх над СКА в Казани