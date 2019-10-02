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Кудашов: «Ак Барс» по-хорошему полез на пятак, СКА проиграл в этом компоненте

Кудашов: «Ак Барс» по-хорошему полез на пятак, СКА проиграл в этом компоненте
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:2).

«Ак Барс» — с победой. Думаю, зрителям игра понравилась: жесткая, быстрая, с моментами. Провалили второй период, соперник добавил в скорости, в жёсткости, на пятак по-хорошему полез, а мы в этом компоненте проиграли. Это предрешило исход сегодняшней игры.

Есть ли позитив в том, что в третьем периоде чуть было не вернулись в игру? Позитив, естественно, есть, выигрывать третий период важно, значит, физически команда готова, проявляет характер и пытается вытащить игру», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ак Барса».

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