Разин: почему не играет Галимов — это внутрикомандные дела. Не могу это выносить
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигрыша в гостевом матче с московским «Динамо» (2:1 Б).
«Очень вязкая и тяжёлая игра. Лёд тяжёлый. Много времени отыграли в меньшинстве, к тому же тяжело было перейти на канадскую площадку. Первый период просто привыкали. По игре немножко проиграли его, но работали командой, не было равнодушных. Заслуженно победили.
Не скажу, о чём говорил с судьями после гола «Динамо». Почему не играет Галимов? Это внутрикомандные дела. Я не могу это выносить. Тренер на то и тренер. Когда-то хоккеист играет 17 минут, когда-то — пять, когда-то 25 минут», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»
- 2 октября 2019
-
23:12
-
22:56
-
22:49
-
22:46
-
22:37
-
22:28
-
22:22
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:24
-
21:22
-
21:06
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:42
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
18:59
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:31
-
17:16
-
17:11
Партнерский контент