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Разин: почему не играет Галимов — это внутрикомандные дела. Не могу это выносить

Разин: почему не играет Галимов — это внутрикомандные дела. Не могу это выносить
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигрыша в гостевом матче с московским «Динамо» (2:1 Б).

«Очень вязкая и тяжёлая игра. Лёд тяжёлый. Много времени отыграли в меньшинстве, к тому же тяжело было перейти на канадскую площадку. Первый период просто привыкали. По игре немножко проиграли его, но работали командой, не было равнодушных. Заслуженно победили.

Не скажу, о чём говорил с судьями после гола «Динамо». Почему не играет Галимов? Это внутрикомандные дела. Я не могу это выносить. Тренер на то и тренер. Когда-то хоккеист играет 17 минут, когда-то — пять, когда-то 25 минут», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»
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