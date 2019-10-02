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Крикунов: не идёт ни старое, ни новое. С физическим состоянием всё хорошо

Крикунов: не идёт ни старое, ни новое. С физическим состоянием всё хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 Б).

«Имели преимущество в первом периоде, четыре броска по нашим воротам нанесли. Но что толку? Забивать надо. Выходы «один в ноль», «два в один», но голов нет. Потому и результат такой. Плюс ко всему перестало работать наше большинство. Начали они искать что-то новое, отказались от старого. И ничего не идёт – ни старое, ни новое.

Посмотрим на состав спецбригад. До этого же большинство более-менее работало, будем что-то искать.

Что касается физического состояния, то мы сегодня играли и имели преимущество. Надо забивать. Всё хорошо с физическим состоянием, но без голов оно ничего не даёт.

Тройку Ефремова сняли, потому что они наелись. У нас есть пять троек нападения. В следующем матче они вернутся, другие сядут», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»
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