Крикунов: не идёт ни старое, ни новое. С физическим состоянием всё хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 Б).
«Имели преимущество в первом периоде, четыре броска по нашим воротам нанесли. Но что толку? Забивать надо. Выходы «один в ноль», «два в один», но голов нет. Потому и результат такой. Плюс ко всему перестало работать наше большинство. Начали они искать что-то новое, отказались от старого. И ничего не идёт – ни старое, ни новое.
Посмотрим на состав спецбригад. До этого же большинство более-менее работало, будем что-то искать.
Что касается физического состояния, то мы сегодня играли и имели преимущество. Надо забивать. Всё хорошо с физическим состоянием, но без голов оно ничего не даёт.
Тройку Ефремова сняли, потому что они наелись. У нас есть пять троек нападения. В следующем матче они вернутся, другие сядут», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 октября 2019
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