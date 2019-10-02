Шипачёв: у «Динамо» ничего нет в большинстве, работаем
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с череповецкой «Северсталью» (1:2 Б). Форвард отметил проблемы своей команды с игрой в большинстве. Напомним, поражение стало для команды Владимира Крикунова третьим подряд.
«Сейчас ничего нет у нас в большинстве. Не получается ничего, работаем. В овертайме шёл за шайбой и попал во вратаря. Небольшое столкновение было, сейчас сказали, что вратарей вообще нельзя трогать. Буду знать теперь. Есть трактовка – значит, я не прав был.
Играем пока что не очень, посмотрим, что дальше будет. Ковыряемся в серединке, должны играть лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»
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