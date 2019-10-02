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Рейдеборн: Билялов тоже заслуживает быть в игре, он хороший вратарь

Рейдеборн: Билялов тоже заслуживает быть в игре, он хороший вратарь
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с петербургским СКА (2:1). Легионер прокомментировал тот факт, что последние две встречи на льду провёл его сменщик Тимур Билялов.

«Мы пропустили в концовке? Мне без разницы, главное – мы играли очень хорошо, быстро двигались и боролись все 60 минут.

Пропущенные два матча? Я отдыхал. Тимур Билялов тоже заслуживает быть в игре, он очень хороший вратарь. И я стараюсь играть лучше. Это хорошо для команды, что мы оба играем – можно положиться на обоих вратарей.

Мы уже играли против ЦСКА, это тоже был достаточно тяжёлый напряжённый матч. Легких матчей не бывает, и мы очень рады, что победили сегодня», — цитирует голкипера официальный сайт клуба.

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