Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

2 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.



Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги



«Адмирал» уступил «Сибири» — 1:2.

«Ак Барс» обыграл СКА — 2:1.

«Нефтехимик» уступил «Йокериту» — 1:2.

Московское «Динамо» проиграло «Северстали» — 1:2 Б.

Рижское «Динамо» крупно проиграло «Авангарду» — 0:7.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.