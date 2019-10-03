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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

2 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Адмирал» уступил «Сибири» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пуустинен (Пельтола, Руохомаа) – 04:54' (5x5)   1:1 Вихарев (Лисин, Козловский) – 21:00' (5x5)   1:2 Пуустинен – 58:59' (5x5)

«Ак Барс» обыграл СКА — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Галимов (Галиев) – 25:56' (5x5)   2:0 Галимов (Ткачёв) – 28:27' (5x5)   2:1 Бывальцев (Плотников, Ткачёв) – 57:40' (5x4)

«Нефтехимик» уступил «Йокериту» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Иконен (Норман) – 46:35' (5x5)   1:1 Брынцев (Куликов, Черников) – 51:46' (5x5)   1:2 Норман (Кивистё, Иконен) – 57:47' (5x5)

Московское «Динамо» проиграло «Северстали» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Хлыстов – 20:45' (5x5)   1:1 Полыгалов (Лямин, Зайцев) – 51:10' (5x5)   1:2 Трубачёв – 65:00' ( ПБ)

Рижское «Динамо» крупно проиграло «Авангарду» — 0:7.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 7
Авангард
Омск
0:1 Чудинов (Андригетто, Семёнов) – 12:11' (5x5)   0:2 Андригетто (Бек, Войнов) – 19:22' (5x4)   0:3 Шумаков (Бек, Клинкхаммер) – 22:26' (5x5)   0:4 Андригетто (Войнов, Клинкхаммер) – 24:57' (5x4)   0:5 Щербак (Войнов) – 36:32' (5x5)   0:6 Шумаков (Бек) – 53:26' (5x4)   0:7 Семёнов (Щербак) – 53:58' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.

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