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Ткачук стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ

Ткачук стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ. В эти минуты проходит первый матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Ливс» принимает «Оттаву Сенаторз».

20-летнему американцу понадобилось 24 секунды для того, чтобы открыть счет в матче.
После первого периода счёт в матче 1:0 в пользу «Оттавы»

Всего за свою карьеру в НХЛ Ткачук провел 224 матча, забив 71 гол и сделав 103 результативные передачи.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» занял последнее место в Восточной конференции, набрав после 82 матчей 64 очка. «Торонто» в свою очередь финишировал на 5-м месте, записав в свой актив 100 очков после 82 матчей.

Расписание регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2019/20.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы Сенаторз»

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