Таверес стал первым капитаном «Торонто» с 2016 года

Нападающий Джон Таварес назначен капитаном «Торонто Мэйпл Ливс», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

За свою карьеру в НХЛ форвард провёл 751 матч, забив 319 голов и сделав 390 передач. В прошлом сезоне на счету Тавереса 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 88 очков (47 + 41).

В «Торонто» не было капитана с 2016 года, когда защитник Дион Фанюф был обменян в «Оттаву».

В эти минуты проходит первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Ливс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Торонто». В составе хозяев отличились Фредерик Готье, Тревор Мут и Остон Мэттьюс. За «Оттаву» забивали Брэди Ткачук и Скотт Сабурин.