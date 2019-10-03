Таверес стал первым капитаном «Торонто» с 2016 года
Нападающий Джон Таварес назначен капитаном «Торонто Мэйпл Ливс», сообщается в официальном «твиттере» клуба.
За свою карьеру в НХЛ форвард провёл 751 матч, забив 319 голов и сделав 390 передач. В прошлом сезоне на счету Тавереса 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 88 очков (47 + 41).
В «Торонто» не было капитана с 2016 года, когда защитник Дион Фанюф был обменян в «Оттаву».
В эти минуты проходит первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Ливс» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Торонто». В составе хозяев отличились Фредерик Готье, Тревор Мут и Остон Мэттьюс. За «Оттаву» забивали Брэди Ткачук и Скотт Сабурин.
Ткачук стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ
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