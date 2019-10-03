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Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Это произошло в матче первого игрового дня нового сезона НХЛ с «Сент-Луисом».

Россиянин отличился на 16-й минуте и сократил отставание в счёте. Результативными передачами отличились Джон Карлсон и Ларс Эллер.

Таким образом, Овечкин забросил свою 659 шайбу в НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забив 51 гол и сделав 38 результативных передач.

После первого периода счёт в матче 2:1 в пользу «Сент-Луиса». В составе хозяев отличились Самуэль Бэз и Алекс Пьетранжело.

Напомним, «Сент-Луис» является действующим победителем Кубка Стэнли. «Вашингтон» выигрывал этот трофей в 2018 году.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз»

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