Орлов вслед за Овечкиным забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов сравнял счет в матче с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин отличился на 29-й минуте матча, реализовав большинство. Результативными передачами отличились Ник Дженсен и Ларс Эллер.
В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провел 82 матча, набрав 29 очков (3 + 26).
В момент написания новости проходит второй период матча между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном». Счёт в матче – 2:2. Хозяева к 8-й минуте вели 2:0. Однако голы нападающего Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова позволили «Вашингтону» сравнять счёт.
Таким образом, россияне забили свои первые голы в новом сезоне НХЛ.
Напомним, «Сент-Луис» является действующим победителем Кубка Стэнли.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз»
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