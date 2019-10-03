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Михеев набрал два очка в матче «Торонто» — «Оттава»

Михеев набрал два очка в матче «Торонто» — «Оттава»
Хоккей / НХЛ 0

В ночь на 3 октября мск стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. В матче-открытии «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Одним из самых результативных игроков матча стал новичок «Мэйпл Лифс» россиянин Илья Михеев. На счету хоккеиста гол и результативная передача. Для 24-летнего Михеева, ранее выступавшего в «Авангарде», эти два очка стали первыми в НХЛ.

Также голы забивали за «Торонто» Фредерик Готье и Тревор Мур, Остон Мэттьюс забил два гола. У «Оттавы» по голу забили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

Артём Анисимов закончил матч с «Торонто» с полезностью "-4", у Никиты Зайцева "-2".

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто Мэйпл Ливс».

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