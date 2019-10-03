Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» вырвать победу у «Сент-Луиса»

В ночь на 3 октября мск стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» завершился со счётом 3:2 ОТ.



Одними из самых результативных игроков матча оказались российские хоккеисты защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин. Оба забили по голу: Александр в первом периоде, а Дмитрий сравнял счёт во втором. Это первые голы российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Победную шайбу в овертайме провёл чешский нападающий Якуб Врана.



В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провёл 82 матча, набрав 29 очков (3+26). Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забив 51 гол и сделав 38 результативных передач.



Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».