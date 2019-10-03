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Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» вырвать победу у «Сент-Луиса»

Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» вырвать победу у «Сент-Луиса»
Хоккей / НХЛ 0

В ночь на 3 октября мск стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» завершился со счётом 3:2 ОТ.

Одними из самых результативных игроков матча оказались российские хоккеисты защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин. Оба забили по голу: Александр в первом периоде, а Дмитрий сравнял счёт во втором. Это первые голы российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Победную шайбу в овертайме провёл чешский нападающий Якуб Врана.

В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провёл 82 матча, набрав 29 очков (3+26). Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забив 51 гол и сделав 38 результативных передач.

Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бле (Перрон, О'Райлли) – 00:53' (5x5)   2:0 Пьетранджело (Фолк, О'Райлли) – 07:55' (5x4)   2:1 Овечкин (Карлсон, Эллер) – 15:37' (5x5)   2:2 Орлов (Дженсен, Эллер) – 32:28' (5x4)   2:3 Врана (Карлсон, Оши) – 62:51' (3x3)
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