Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» вырвать победу у «Сент-Луиса»

В ночь на 3 октября мск стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» завершился со счётом 3:2 ОТ.
Одними из самых результативных игроков матча оказались российские хоккеисты защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин. Оба забили по голу: Александр в первом периоде, а Дмитрий сравнял счёт во втором. Это первые голы российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Победную шайбу в овертайме провёл чешский нападающий Якуб Врана.
В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провёл 82 матча, набрав 29 очков (3+26). Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забив 51 гол и сделав 38 результативных передач.
Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
- 3 октября 2019
-
06:41
-
06:26
-
06:12
-
05:55
-
05:33
-
05:15
-
04:59
-
04:02
-
03:43
-
03:04
-
00:00
- 2 октября 2019
-
23:41
-
23:12
-
22:56
-
22:49
-
22:46
-
22:37
-
22:28
-
22:22
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:24
-
21:22
-
21:06
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:42
-
19:34
-
19:31