Первый матч Овечкина в сезоне НХЛ: гол, 5 бросков и 24 минуты игрового времени

«Вашингтон Кэпиталз» начал новый сезон НХЛ с победы над «Сент-Луис Блюз» со счётом – 3:2 ОТ. По голу в составе победителей забили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Всего Овечкин провёл на площадке 23 минуты и 50 секунд (из них 5.17 при игре в большинстве), отметившись за это время пятью бросками и двумя силовыми приёмами при показателе полезности «0».

На счету Орлова четыре броска при полезности «-1». Его игровое время составило 23 минуты и 31 секунду (второй показатель среди защитников).

Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.