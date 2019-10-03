Анисимов закончил матч с «Торонто» с полезностью "-4", у Зайцева "-2"
В ночь на 3 октября мск стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. В матче-открытии «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3.
Российские хоккеисты «Сенаторз» Артём Анисимов и Никита Зайцев очков в матче не набрали. Анисимов закончил игру с полезностью «-4», а Зайцев с «-2».
Ярко провёл и завершил матч новичок «Торонто» Илья Михеев: на его счету гол и результативная передача. Эти два очка стали первыми для российского хоккеиста в НХЛ. Михеев был признан третьей звездой матча.
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