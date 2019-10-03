Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: сегодня забил только один — в следующий раз постараюсь больше

Овечкин: сегодня забил только один — в следующий раз постараюсь больше
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал старт нового сезона в НХЛ и победу в стартовом матче над «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

«Первый матч, много ошибок и немного рваный ритм, но у нас было достаточное количество моментов. Считаю, наша тройка с Бекстрёмом и Уилсоном сыграла солидно, мы создали достаточное количество голевых шансов. С каждым матчем мы будем лучше и лучше. У меня тоже сегодня было много возможностей забить, использовал одну. Может быть, в следующий раз получится больше», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Первый русский гол сезона НХЛ! Овечкина окружили пятеро, но он забил
Шикарная обводка и самонаводящийся бросок в дальний угол. Это только начало!
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019