Овечкин: сегодня забил только один — в следующий раз постараюсь больше
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал старт нового сезона в НХЛ и победу в стартовом матче над «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).
«Первый матч, много ошибок и немного рваный ритм, но у нас было достаточное количество моментов. Считаю, наша тройка с Бекстрёмом и Уилсоном сыграла солидно, мы создали достаточное количество голевых шансов. С каждым матчем мы будем лучше и лучше. У меня тоже сегодня было много возможностей забить, использовал одну. Может быть, в следующий раз получится больше», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.
Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
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