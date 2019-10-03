Овечкин: сегодня забил только один — в следующий раз постараюсь больше

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал старт нового сезона в НХЛ и победу в стартовом матче над «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).



«Первый матч, много ошибок и немного рваный ритм, но у нас было достаточное количество моментов. Считаю, наша тройка с Бекстрёмом и Уилсоном сыграла солидно, мы создали достаточное количество голевых шансов. С каждым матчем мы будем лучше и лучше. У меня тоже сегодня было много возможностей забить, использовал одну. Может быть, в следующий раз получится больше», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.