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Yahoo о Михееве: нужна уверенность, чтобы предлагать канадцам есть больше супа

Yahoo о Михееве: нужна уверенность, чтобы предлагать канадцам есть больше супа
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев, набравший 2 (1+1) очка в своём дебютном матче в НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:3), был признан третьей звездой матча. На счету 24-летнего россиянина гол и результативная передача.

«Михеев излучал уверенность перед журналистами. Уверенность нужна, когда ты занимаешь такую смелую позицию и говоришь, что канадцы должны есть больше супа. Если забыть о вкусовых предпочтениях, Михеев смог ярко заявить о себе в дебютном матче. Было неясно, сможет ли Михеев быть результативным в НХЛ, но сегодня он ответил на этот вопрос и дал ещё больше поводов для надежды фанатам «Лифс». Даже несмотря на то что он предлагает нам поменять питание», — пишет Yahoo Sports Canada.

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