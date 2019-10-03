«Ванкувер» без Голдобина проиграл «Эдмонтону»

В матче стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своём льду «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.



Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Также в ворота «Кэнакс» забили Зак Кассиан и Коннор Макдэвид.



У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон. Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участие в матче не принимал. Ещё до старта сезона он был отправлен в фарм-клуб. 23-летний Голдобин будет выступать за команду «Ютика Кометс» в АХЛ.

Отметим, что в начале сентября россиянин подписал с «Кэнакс» однолетнее соглашение на сумму $ 900 тыс. В минувшем сезоне Голдобин провёл 63 матча и набрал 27 (7+20) очков. Форвард выступает за «Ванкувер» с 2017 года.