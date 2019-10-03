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«Ванкувер» без Голдобина проиграл «Эдмонтону»

«Ванкувер» без Голдобина проиграл «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0

В матче стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своём льду «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Также в ворота «Кэнакс» забили Зак Кассиан и Коннор Макдэвид.

У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон. Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участие в матче не принимал. Ещё до старта сезона он был отправлен в фарм-клуб. 23-летний Голдобин будет выступать за команду «Ютика Кометс» в АХЛ.

Отметим, что в начале сентября россиянин подписал с «Кэнакс» однолетнее соглашение на сумму $ 900 тыс. В минувшем сезоне Голдобин провёл 63 матча и набрал 27 (7+20) очков. Форвард выступает за «Ванкувер» с 2017 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Кассиан, Беннинг) – 05:42'   1:1 Эдлер (Бёзер, Миллер) – 31:58' (5x5)   1:2 Пирсон (Майерс, Хьюз) – 49:41' (5x5)   2:2 Кассиан (Драйзайтль, Нурс) – 50:52' (5x5)   3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Беннинг) – 54:37' (5x5)
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