Коди Гласс в дебютном матче в НХЛ установил рекорд «Вегаса»
«Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Во втором периоде первую шайбу в лиге забросил Коди Гласс. Для канадского нападающего этот матч стал первым в североамериканской лиге. Гласс установил рекорд «Голден Найтс», став самым молодым игроком в клубной истории, отличившимся в НХЛ.
Коди поразил ворота «Шаркс» в возрасте 20 лет и 184 дней, побив достижение Алекса Така. Американский нападающий забросил шайбу в возрасте 21 года и 157 дней. Достижение Така держалось с 15 октября 2017 года.
«Вегас» уверенно победил «Сан-Хосе», Юртайкин дебютировал в НХЛ
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