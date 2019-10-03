Чемпионский баннер НХЛ подняли под своды арены «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» отметил первую победу в Кубке Стэнли, подняв чемпионский баннер под своды домашней арены. 20-минутная церемония состоялась перед стартовым матчем чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ).

Церемония началась с видеоклипа с самыми яркими моментами плей-офф прошлого сезона, в котором «Блюз» на пути к своему первому триумфу за 51 год существования клуба обыграли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз».

Главный трофей лиги установили на стол у одного из выходов на лёд, и хоккеисты «Блюз» проходили мимо него во время представления команды. Предпоследним на площадку выкатился Райан O’Райлли, держа в руках приз Конна Смайта, который он получил как самый ценный игрок плей-офф.

За ним появился капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело. Он взял Кубок Стэнли со стола, вышел с ним на лёд и вместе с командой совершил круг почёта.

Видео церемонии можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.