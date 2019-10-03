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Овечкин вышел на 1-е место среди действующих игроков по голам в матчах открытия

Овечкин вышел на 1-е место среди действующих игроков по голам в матчах открытия
Хоккей / НХЛ 0

В первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Тодда Рирдена.

Одними из самых результативных игроков матча оказались российские хоккеисты защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин. Оба забили по голу: Александр в первом периоде, а Дмитрий сравнял счёт во втором.

Овечкин вышел на первое место среди действующих игроков НХЛ по голам в матчах открытия сезона. На счету российского форварда 11 точных бросков в 15 матчах. Второе место занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе (10 голов в 13 матчах), топ-3 замыкает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (девять голов в четырёх матчах).

Первый русский гол сезона НХЛ! Овечкина окружили пятеро, но он забил
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