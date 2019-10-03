Зайцев: почему просил обмена из «Торонто»? Это личное, говорить об этом не хочу

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев рассказал о причинах, побудивших его попросить руководство «Торонто Мэйпл Лифс» обменять его в другой клуб в минувшее межсезонье.

«Почему я попросил обмена из «Торонто»? Это просто личное. Поэтому я не хочу говорить об этом. Дело не в команде и не в игроках. Мне в «Торонто» нравилось, я наслаждался всем. Просто сейчас наступила новая глава в моей жизни.

Давление прессы? Да нет, парни, вы мне нравитесь, я всегда готов поговорить с журналистами. Просто это личное, семейное», — сказал Зайцев в эфире Sportsnet.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20,5 минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

