НХЛ объявила трёх звезд игрового дня
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила трёх главных звёзд первого игрового дня. В североамериканской лиге состоялось четыре матча.
Лучшим игроком дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3).
Второй звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, забросивший две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).
Замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший победную шайбу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Канадский нападающий подхватил шайбу в средней зоне, ушёл из-под опеки Нападающего «Кэнакс» Брэндона Саттера, проскочил мимо защитников Куинна Хьюза и Криса Танева, после чего переиграл шведского вратаря Якоба Маркстрёма.
Макдэвид забил эффектный победный гол, убежав от трёх соперников
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