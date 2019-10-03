НХЛ объявила трёх звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила трёх главных звёзд первого игрового дня. В североамериканской лиге состоялось четыре матча.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3).

Второй звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, забросивший две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший победную шайбу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Канадский нападающий подхватил шайбу в средней зоне, ушёл из-под опеки Нападающего «Кэнакс» Брэндона Саттера, проскочил мимо защитников Куинна Хьюза и Криса Танева, после чего переиграл шведского вратаря Якоба Маркстрёма.