Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс повторил достижение Сергея Фёдорова

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:3).

Календарь матчей «Торонто» в регулярке НХЛ

Американец отличился в четвёртом подряд со старта карьеры матче открытия сезона. Всего в этих матчах у него стало девять голов. Остон занимает третье место в НХЛ среди действующих игроков по заброшенным шайбам в матчах открытия сезона.

Также Мэттьюс стал всего лишь четвёртым игроком в истории лиги, кому удавалось отличиться в четвёртом подряд со старта карьеры матче открытия сезона. Ранее подобное достижение записали в актив Дит Клэппер (забивал в первых матчах сезона с 1927 по 1930 годы), Дэйв Андрейчук (1982–1985) и Сергей Фёдоров (1990-1993).